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Slimme lichtschakelaars

Bedien slimme verlichting op jouw manier met Philips Hue slimme schakelaars. Pas de helderheid aan, activeer scènes en beheer meerdere lampen met handige draadloze bediening die is ontworpen voor dagelijks gebruik.

14 producten
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
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Close-up van de voorkant van Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
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Close-up van de voorkant van Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
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Close-up van de voorkant van Bridge

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
Close-up van de voorkant van Tap dial switch

Tap dial switch

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack

Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
Close-up van de voorkant van Smart-knop

Smart-knop

Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen
Close-up van de voorkant van Tap dial switch

Tap dial switch

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Exclusief
Close-up van de voorkant van Hue Tap Switch Mini Wit

Hue Tap Switch Mini Wit

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen

Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen

Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack)

Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack)

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
Exclusief
Close-up van de voorkant van Hue Tap Switch Mini Zwart

Hue Tap Switch Mini Zwart

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Close-up van de voorkant van Philips Hue wandschakelaarmodule

Philips Hue wandschakelaarmodule

Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
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Gids voor slimme lichtschakelaars

Wat is een slimme lichtschakelaar en hoe werkt het?

Werken slimme lichtschakelaars als de wifi uitvalt?

Heb ik een slimme woning hub nodig om een slimme lichtschakelaar te gebruiken?

Hoe kun je een lichtschakelaar vervangen of aanpassen?

Hoe installeer je en sluit je een lichtschakelaar aan?

Wat zijn de veelvoorkomende problemen en oplossingen voor slimme schakelaars?

Kan een slimme schakelaar een gewone lamp slim maken?

Kan ik een Philips Hue dimmerschakelaar programmeren om verschillende lichtscènes te activeren afhankelijk van het tijdstip van de dag?

Lees meer over schakelaars

Energie-efficiëntie van slimme LED-lampen

Hoe installeer je een Philips Hue dimmer switch?

Gebruik deze stapsgewijze handleiding om een Hue dimmer switch te installeren en deze op te nemen in je slimme verlichtingssysteem.
Kleurwisselende LED-lampen

Stijlvolle ideeën voor woonkamerverlichting

Ontdek ideeën voor woonkamerverlichting met Philips Hue - tafellampen, plafondlampen, hanglampen en slimme sfeerverlichting om je ruimte te transformeren.
Verlichtingsideeën voor de fitnessruimte thuis

Waar vind ik de beste verlichting voor mijn sportruimte thuis?

Doe inspiratie op voor de beste verlichting voor je sportruimte thuis, ontdek welke mogelijkheden er zijn en waar je deze lampen het beste kunt plaatsen.
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