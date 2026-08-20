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Slimme LED-verlichting voor binnen

Van keuken tot slaapkamer, van lamp tot armatuur: onze slimme verlichting voor binnen biedt volledige controle. Pas helderheid en kleur aan, stel schema's in en creëer gepersonaliseerde scènes met de Hue-app of je spraakassistent.

215 producten
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
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Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
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Close-up van de voorkant van Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
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Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

Warm- tot koelwit
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 3 m

OmniGlow lightstrip 3 m

2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Bridge

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 10 m

OmniGlow lightstrip 10 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 6 m

Flux lightstrip 6 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
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Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 10 m

Flux lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
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Close-up van de voorkant van Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)

Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)

Warm- tot koelwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
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Close-up van de voorkant van Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 5 m

OmniGlow lightstrip 5 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
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Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
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Close-up van de voorkant van 1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Ensis hanglamp

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1,5 m

Perifo rail van 1,5 m

1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
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Close-up van de voorkant van G93 globe - E27 slimme lamp

G93 globe - E27 slimme lamp

Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Close-up van de voorkant van Draagbare Go accentverlichting

Draagbare Go accentverlichting

Geïntegreerde LED en batterij
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1 m

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
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Gids voor slimme verlichting binnenshuis

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