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Slimme armaturen

Maak je installatie compleet met lampen die voor elke kamer zijn ontworpen. Van pendellampen en plafondverlichting tot wandarmaturen: alle lampen integreren naadloos met de Hue-app, waardoor je overal in huis volledige controle hebt.

346 producten
Nieuw
Close-up van de voorkant van 3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

Instelbaar wit en gekleurd licht
Chromasync™ kleurafstemming
1000 lumen
Waterbestendig (IP44)
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
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Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Devote Hue slanke plafondlamp S 2-pack

Devote Hue slanke plafondlamp S 2-pack

Gelijkmatige lichtverdeling
⌀29,1 cm
Tot 2000 lumen
Matwit kunststof
Nieuw
Close-up van de voorkant van 3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

Instelbaar wit en gekleurd licht
Chromasync™ kleurafstemming
1000 lumen
Waterbestendig (IP44)
Close-up van de voorkant van Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit

Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit

Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart

Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart

Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart

Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart

Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
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Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
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Close-up van de voorkant van 3-pack Centura inbouwspot

3-pack Centura inbouwspot

Inclusief spot met GU10-fitting
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
Close-up van de voorkant van Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit

Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit

Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
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Close-up van de voorkant van Ensis hanglamp

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1,5 m

Perifo rail van 1,5 m

1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
Close-up van de voorkant van Tento rond WA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit

Tento rond WA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit

Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Appear muurlamp

Appear muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van 3-pack Centura inbouwspot

3-pack Centura inbouwspot

Inclusief spot met GU10-fitting
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
Close-up van de voorkant van Perifo rail van 1 m

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
Close-up van de voorkant van 3-pack Xamento inbouwspot

3-pack Xamento inbouwspot

3x GU10-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Close-up van de voorkant van Devere middelgrote plafondlamp

Devere middelgrote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Slimme bediening met Hue Bridge*
Close-up van de voorkant van Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit

Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit

Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart

Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart

Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
Close-up van de voorkant van Infuse middelgrote plafondlamp

Infuse middelgrote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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Gids voor slimme armaturen:

Wat is het verschil tussen een slim armatuur en een slimme lamp?

Vertragen slimme armaturen mijn wifi thuis?

Welke verschillende stijlen lampenarmaturen zijn er verkrijgbaar?

Wat zijn de beste armaturen voor moderne woonkamers?

Hoe kies ik de juiste lamp voor mijn slaapkamer?

Waar kan ik hoogwaardige cilinderlampen vinden?

Waar kan ik hoogwaardige lampen voor mijn bibliotheek vinden?

Hoe kan ik een Philips Hue-armatuur installeren?

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Energie-efficiëntie van slimme LED-lampen

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