Slimme armaturen

Nieuw
3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm
Instelbaar wit en gekleurd licht
Chromasync™ kleurafstemming
1000 lumen
Waterbestendig (IP44)
De huidige prijs is € 249,99
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
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Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
Devote Hue slanke plafondlamp S 2-pack
Gelijkmatige lichtverdeling
⌀29,1 cm
Tot 2000 lumen
Matwit kunststof
De huidige prijs is € 164,99
Nieuw
3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm
Instelbaar wit en gekleurd licht
Chromasync™ kleurafstemming
1000 lumen
Waterbestendig (IP44)
De huidige prijs is € 249,99
Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit
Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 109,99
Tento rond WCA LED-plafondpaneel 29,1 cm zwart
Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 109,99
Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart
Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 149,99
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Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 359,99
Perifo cilinder hanglamp
5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
De huidige prijs is € 159,99
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3-pack Centura inbouwspot
Inclusief spot met GU10-fitting
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
De huidige prijs is € 189,99
Tento rond WCA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit
Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 149,99
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
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Ensis hanglamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 489,99
Perifo rail van 1,5 m
1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
De huidige prijs is € 94,99
Tento rond WA LED-plafondpaneel 29,1 cm wit
Subtiele opwaartse gloed
⌀29,1 cm
Tot 2250 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 89,99
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Appear muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
3-pack Centura inbouwspot
Inclusief spot met GU10-fitting
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
De huidige prijs is € 189,99
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
De huidige prijs is € 74,99
3-pack Xamento inbouwspot
3x GU10-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 219,99
Devere middelgrote plafondlamp
Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 194,99
Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm wit
Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 119,99
Tento rond WA LED-plafondpaneel 42,1 cm zwart
Subtiele opwaartse gloed
⌀42,1 cm
Tot 3100 lumen
Kunststof profiel
De huidige prijs is € 119,99
Infuse middelgrote plafondlamp
Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 234,99