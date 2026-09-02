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Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
De huidige prijs is € 79,99
OmniGlow lightstrip 3 m
2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 149,99
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m
Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 229,99
OmniGlow lightstrip 10 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 349,99
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m
Lichtsnoer van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 299,99
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Flux lightstrip 6 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 129,99
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Flux lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 199,99
OmniGlow lightstrip 5 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 199,99
Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen 7 meter
7 meter lichtsnoer
10 lightguide-lampen
Warmwit en gekleurd licht met gradient
Heldere lampen van 50 lumen
De huidige prijs is € 169,99
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Flux lightstrip 4 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1600 lumen
De huidige prijs is € 89,99
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Flux lightstrip voor buiten 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
De huidige prijs is € 269,99
Hue Essential LED Strip 10 m
RGBIC
Aanpasbare lichtscènes
Knip op maat voor elke ruimte
Bediening via onze app of met je stem
De huidige prijs is € 99,99
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Flux lightstrip voor buiten 6 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
De huidige prijs is € 179,99
Flux ultraheldere lightstrip 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
4800 lumen
De huidige prijs is € 159,99
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Verlenging voor Hue Flux strip 10 m
10 meter verlengstrip
Eenvoudige installatie
Helder, echt wit licht
Chromasync™ precision color
De huidige prijs is € 199,99
Festavia permanent 18m 32pod Wh EU
Witte slinger
18 m met 32 lampen
Wit licht en kleurverloop
Tot 50 lumen per lamp
De huidige prijs is € 299,99
Hue Essential LED Strip 5 m
RGBIC
Aanpasbare lichtscènes
Knip op maat voor elke ruimte
Bediening via onze app of met je stem
De huidige prijs is € 59,99
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Flux lightstrip 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 109,99
Play gradient lightstrip 55 inch
Geschikt voor tv's van 55” tot 60"
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist
De huidige prijs is € 209,99
Flux ultraheldere lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Ultrahelder, echt wit licht
6000 lumen
De huidige prijs is € 269,99
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Neon lightstrip voor buiten 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
De huidige prijs is € 209,99
Hue Festavia lichtsnoer voor buiten met bolvormige lampen 14 m verlenging
Lichtsnoerverlenging van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 199,99
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Flux lightstrip voor buiten 5 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
3000 lumen
De huidige prijs is € 159,99
Neon lightstrip voor buiten 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1100 lumen
De huidige prijs is € 149,99