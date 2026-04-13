Philips Hue Play schermsync
De huidige prijs is € 119,99
De huidige prijs is € 119,99
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Over de Philips Hue Play schermsync
Meer dan alleen TV kijken: beleef het! Hue schermsync is een plug-and-play oplossing, die jou op weg helpt in de wereld van Hue entertainment. Hij sluit moeiteloos aan op je tv en synchroniseert de beelden in realtime met je Hue lampen, zodat elk moment wordt weerspiegeld in een schitterend samenspel van licht en kleur. Synchroniseer je favoriete films, series en sportwedstrijden, of je nu streamt via je favoriete native apps of kijkt naar uitzendingen op tv. Een fisheye-lens legt het hele scherm vast van rand tot rand. Het geavanceerde algoritme analyseert elke kleur om de synchronisatie te optimaliseren. Jouw Hue lampen weerspiegelen alle actie, zelfs wanneer de lichtomstandigheden in je kamer veranderen. Stel je entertainmentruimte in via de Hue app, synchroniseer moeiteloos je lampen met Hue Play Screen Sync en personaliseer de ervaring zodat deze perfect aansluit op wat je kijkt.
- Eenvoudige plug-and-playoplossing
- Synchroniseer elke content via de Hue app
- Volledige schermopname met fisheye-lens
- Geavanceerd kleurafstemmingsalgoritme
- Naadloze integratie met Hue systeem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- 0 tot +40 °C
- Nominale levensduur
- 87.600
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103173126
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,5 kg
- Hoogte
- 190 mm
- Lengte
- 100 mm
- Breedte
- 147 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004440202
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0
- Energieverbruik
- 1,5
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 2.000
- Totale hoogte
- 68,2 mm
- Totale lengte
- 180,4 mm
- Totale breedte
- 139,6 mm
- Bereik hoogte product
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 100-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Montagemogelijkheden
- Tv
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Nee
- Videoresolutie
- no video output
- Videoformaten
- no video output
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Not applicable
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar