Krijg slimme bediening voor je traditionele, niet-slimme lampen met een bedrade wandschakelaar en een smart plug.
Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening met de Hue app, spraakbediening en automatiseringen.
Slimme bediening voor traditionele verlichting
Krijg slimme bediening voor je traditionele, niet-slimme lampen met een bedrade wandschakelaar en een smart plug.
Profiteer van slimme bediening
Vergelijk de schakelaars
Gebruik onze handige gids om te zien welke schakelaars bij jouw behoeften passen. Naast schakelaars voor niet-slimme lampen hebben we ook onze twee wandschakelaars toegevoegd die speciaal zijn ontworpen voor Hue slimme lampen om een volledig overzicht te bieden.
Bedrade aan/uit-schakelaar
1 and 2 channelKoop bedrade aan-/uitschakelaars
Bedrade dimmer switch
1 channelDimmer switch kopen
Bedrade wandschakelaar
-Koop bedrade wandschakelaars
Wandschakelaar
BatteryShop wandschakelaars
Ondersteunde lichten
Hue Bridge vereist
Bedrading
Stroombron
Compatibiliteit van schakelaars
Kanalen
pakketafmetingen
Dimmen
Ondersteuning van materie
Bluetooth
Bestsellers in slimme bediening
Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
€ 59,99
Philips Hue wandschakelaarmodule
€ 44,99
Smart plug
€ 34,99
Smart-stekker
€ 34,99
Briljante verlichtingsideeën
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