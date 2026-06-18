Wist je dat onze hersenen kunnen detecteren welke tijd van de dag het is op basis van het licht dat door onze ogen wordt waargenomen? Als kinderen hun avonden doorbrengen in fel verlichte kamers, kunnen hun hersenen worden misleid om te denken dat het dag is. Hierdoor wordt hun natuurlijke slaapcyclus verstoord. Ze zijn klaarwakker, ook al is het bedtijd! Daarom is het belangrijk het lichtniveau in je woning 's avonds te verlagen.

Tip: stel in de Philips Hue app een automatisering 'Gaan slapen' in. Deze automatisering dimt de lampen geleidelijk tot ze uit zijn en geeft daarmee aan dat het tijd is om te gaan slapen.