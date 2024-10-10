De beste tips voor lampen in je woonkamer

Laat je creativiteit de vrije loop met onze tips voor accentverlichting in de woonkamer! Accentlampen zijn ontworpen om bepaalde kenmerken te benadrukken, zoals een open haard of een foto. Accentlampen kunnen zelf ook opvallende objecten zijn.

Philips Hue Lightguide lampen zijn daar het perfecte voorbeeld van! Lightguide lampen zijn met de hand geblazen uit kristalhelder glas en vormen echt een pronkstuk. De weerspiegelingen van de binnenbuis en de coating creëren een uniek lichteffect dat past bij de unieke vorm van de lamp. Kies uit een kleine globe, grote globe, ellipsvorm, driehoekige vorm en Edison. Gebruik ze in je bestaande tafellampen (een lampenkap is niet nodig!), ze passen perfect in je interieur. Je kunt ze ook boven je koffietafel of leeshoekje hangen met behulp van de bijpassende stof omwikkelde snoer en elegante houder.