Strijkverlichting is hetzelfde als verven met licht, maar dan op een moeiteloze manier. Je kunt je woning een make-over geven zonder de muren opnieuw te verven of ander meubilair te kopen.

Strijklicht is niets minder dan licht dat direct op je muren is gericht en dus niet vanuit het centrale punt van een ruimte komt. Omdat het licht over je muren heen 'strijkt', worden er zachte bundels met gelijkmatig verspreide kleuren gecreëerd en ontstaan er geen harde schitteringen. Welke sfeer je ook wilt creëren, met lampen voor strijkverlichting heb je eindeloos veel mogelijkheden in elke ruimte!