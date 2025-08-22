Het Hue systeem voor woningbeveiliging bestaat uit meer dan alleen camera's en meldingen. Met de Hue Bridge kun je je lampen laten reageren op activiteiten. Je kunt ze automatisch laten inschakelen of licht- en geluidsalarmen laten geven. Alles beheerd in één app.
Binnen in het Hue beveiligingssysteem voor thuis
Schrik ongewenste gasten af
Of je nu je huis verlaat of gaat slapen, je schakelt je Hue Secure systeem met één druk op de knop in. Vergeet niet de automatisering Aanwezigheid nabootsen te starten, zodat het lijkt alsof je gewoon thuis bent!
Ontdek wie er voor de deur staat
Secure camera's, sensoren, videodeurbellen en chimes detecteren beweging in hun gezichtsveld en reageren direct met licht en app-meldingen op basis van je instellingen.
Ontvang direct een melding
Via een melding die naar je mobiele apparaat wordt gestuurd, kom je exact te weten waar en wanneer er beweging is gedetecteerd. Met een Secure abonnement kun je zelfs zien of het een persoon, dier, voertuig of pakket was.
Je antwoord verifiëren
Gebruik de live view in het Security Center om te zien waardoor (of door wie) het bewegingsalarm is geactiveerd en kies vervolgens wat je wilt doen. Als je een Secure abonnement hebt, kun je dit ook bekijken in je opgeslagen videogeschiedenis op de tijdlijn.
Onverwachts bezoek?
Lijkt er iets verdacht? Laat met één tik in de app je verlichting knipperen en het alarm van je beveiligingscamera afgaan. Je kunt ook de gespreksfunctie gebruiken om een potentiële indringer af te schrikken of iemand gewoon te begroeten.
Volledige controle over huisbeveiliging en verlichting in één app
De Hue app geeft je volledige controle over je slimme beveiliging en verlichting. Beheer Hue camera's, videodeurbellen en sensoren, ontvang direct meldingen en activeer automatiseringen of alarmen op je telefoon. Koppel met slimme lampen om de beveiliging te verbeteren en je instellingen aan te passen, allemaal in één app.
Upgrade naar een Hue Bridge Pro en maak van jouw lampen bewegingssensoren
Maak jouw lampen slimmer met de Hue Bridge Pro. Verander ze in bewegingsbewuste sensoren die reageren op beweging, meldingen versturen en het moment verlichten. Krijg daarnaast toegang tot lichtalarmen, nabootsing van aanwezigheid en andere lichtfuncties in jouw vertrouwde systeem.
Jouw privacy, onze prioriteit
End-to-end data encyptie. Verificatie in twee stappen. Een unieke wachtwoordzin om toegang te krijgen tot videoclips en geschiedenis. De Philips Hue Secure camera is ontworpen met jouw privacy in gedachten. Wil je meer informatie over de manier waarop we jouw gegevens verwerken?
Vragen & antwoorden over huisbeveiligingssystemen
Welke Philips Hue producten werken met een Secure systeem?
Wat heb ik nodig om de beveiligingsfuncties van Philips Hue te kunnen gebruiken?
Wat kan ik doen met mijn videodeurbel, chime en beveiligingssysteem als ik denk dat er een indringer in mijn huis is?
Hoe verbetert een Bridge mijn Secure systeem?
Is er een gratis proefperiode voor de betaalde functies van het Secure abonnement, deurbellen en chimes?
Wat is een doe-het-zelf (DIY) huisbeveiligingssysteem?
Wat is het beste beveiligingssysteem voor thuis?
Wat is het beste alarmsysteem voor woningen?
Wat is een beveiligingssysteem?
Kun je geen antwoord vinden?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.