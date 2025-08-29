Ondersteuning

Hue Secure geeft je gemoedsrust met het idee dat er altijd iemand thuis is. Met de Secure abonnementen kun je zelf precies kiezen hoe je je woning realtime wilt bewaken. Kies het beste abonnement voor jouw systeem en maak optimaal gebruik van slimme woningbeveiliging van Philips Hue.

Gratis

Philips Hue Secure-camera's van kosteloze standaardfuncties die je meteen kan gebruiken, zoals live streaming, licht- en geluidsalarmen, directe meldingen en nog veel meer.
Basisplan

Ontvang 30 dagen aan videogeschiedenis, plus geavanceerde functies zoals Activiteitenzones, videoclips en nog slimmere waarschuwingen. Gebruik dit abonnement voor maximaal twee camera's en betaal per camera.
Plus-plan

Krijg 60 dagen aan videogeschiedenis, plus geavanceerde functies zoals Activiteitenzones, videoclips en nog slimmere waarschuwingen. Gebruik dit abonnement voor maximaal 10 camera's en betaal een vast bedrag voor alle camera's.

Abonnementen voor woningbeveiliging vergelijken

Gratis

€0 per jaar

Basisplan

€39,99 per camera per jaar

Plus-plan

€99,99 per jaar

Livestreamen via de app, je stem of het scherm van een partner

Licht- en geluidsalarmen¹ ²

Directe melding van bewegingen¹

End-to-end data-encryptie

Blackout-zones

Videosnapshots

Automatisch in-/uitschakelen bij thuis- of afwezigheid

Bewegingsbewust: gebruik lampen als sensoren² ⁴

Detecteert rookalarmen, activeert lampen om je te waarschuwen

Aansluitende opname van clips

Activiteitenzones

Detectie van personen, dieren, voertuigen en pakketten op basis van AI

AI-gestuurde slimme alarmen

Videogeschiedenis

30 dagen
60 dagen

Camera's

Alle camera's
Betalen per camera
Alle camera's³

Ontgrendel geavanceerde functies met een abonnement

Een video-opname van een Hue 2K Secure camera, die een vrouw toont die over een terras heen loopt.

Opname van videoclips

Als je een abonnement hebt, begint de camera met opnemen zodra beweging wordt gedetecteerd. Vervolgens wordt de video gecodeerd in opgeslagen in de cloud, waarna je deze kunt exporteren naar je mobiele apparaat.
Activiteiten- en pakketzones

Maak een zone aan voor meer gedetailleerde waarschuwingen die je vertellen of een persoon, pakket of voertuig je camera heeft geactiveerd. Je kunt zelfs gebieden uitsluiten, zoals de stoep, om onnodige waarschuwingen te voorkomen.
Videogeschiedenis

Kies uit een videogeschiedenis van 30 of 60 dagen. Dan kun je de opnames bekijken die je camera in die periode tijdens bewegingsincidenten heeft opgenomen.
Een zwarte Hue Bridge Pro; een hub voor slimme woningen

Upgrade naar een Hue Bridge Pro en maak van jouw lampen bewegingssensoren

Maak jouw lampen slimmer met de Hue Bridge Pro. Verander ze in bewegingsbewuste sensoren die reageren op beweging, meldingen versturen en het moment verlichten. Krijg daarnaast toegang tot lichtalarmen, nabootsing van aanwezigheid en andere lichtfuncties in jouw vertrouwde systeem.

Koop Bridge Pro

Ontdek abonnementen in de Philips Hue app

Klaar om alles uit je Secure camera te halen? Abonnementen zijn beschikbaar in de app of Play store via de Hue app. Om je te registreren voor een abonnement open je de Hue app en ga je naar Instellingen > Beveiliging > Abonnementen.

¹Hue Bridge vereist.

²Philips Hue lampen vereist.

³Maximaal 10 camera's.

⁴Hue Bridge Pro vereist.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

