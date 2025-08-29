Hue Secure geeft je gemoedsrust met het idee dat er altijd iemand thuis is. Met de Secure abonnementen kun je zelf precies kiezen hoe je je woning realtime wilt bewaken. Kies het beste abonnement voor jouw systeem en maak optimaal gebruik van slimme woningbeveiliging van Philips Hue.
Abonnement voor woningbeveiliging
Gratis
Philips Hue Secure-camera's van kosteloze standaardfuncties die je meteen kan gebruiken, zoals live streaming, licht- en geluidsalarmen, directe meldingen en nog veel meer.
Basisplan
Ontvang 30 dagen aan videogeschiedenis, plus geavanceerde functies zoals Activiteitenzones, videoclips en nog slimmere waarschuwingen. Gebruik dit abonnement voor maximaal twee camera's en betaal per camera.
Plus-plan
Krijg 60 dagen aan videogeschiedenis, plus geavanceerde functies zoals Activiteitenzones, videoclips en nog slimmere waarschuwingen. Gebruik dit abonnement voor maximaal 10 camera's en betaal een vast bedrag voor alle camera's.
Abonnementen voor woningbeveiliging vergelijken
Livestreamen via de app, je stem of het scherm van een partner
Licht- en geluidsalarmen¹ ²
Directe melding van bewegingen¹
End-to-end data-encryptie
Blackout-zones
Videosnapshots
Automatisch in-/uitschakelen bij thuis- of afwezigheid
Bewegingsbewust: gebruik lampen als sensoren² ⁴
Detecteert rookalarmen, activeert lampen om je te waarschuwen
Aansluitende opname van clips
Activiteitenzones
Detectie van personen, dieren, voertuigen en pakketten op basis van AI
AI-gestuurde slimme alarmen
Videogeschiedenis
Camera's
Ontgrendel geavanceerde functies met een abonnement
Opname van videoclips
Als je een abonnement hebt, begint de camera met opnemen zodra beweging wordt gedetecteerd. Vervolgens wordt de video gecodeerd in opgeslagen in de cloud, waarna je deze kunt exporteren naar je mobiele apparaat.
Activiteiten- en pakketzones
Maak een zone aan voor meer gedetailleerde waarschuwingen die je vertellen of een persoon, pakket of voertuig je camera heeft geactiveerd. Je kunt zelfs gebieden uitsluiten, zoals de stoep, om onnodige waarschuwingen te voorkomen.
Videogeschiedenis
Kies uit een videogeschiedenis van 30 of 60 dagen. Dan kun je de opnames bekijken die je camera in die periode tijdens bewegingsincidenten heeft opgenomen.
Upgrade naar een Hue Bridge Pro en maak van jouw lampen bewegingssensoren
Maak jouw lampen slimmer met de Hue Bridge Pro. Verander ze in bewegingsbewuste sensoren die reageren op beweging, meldingen versturen en het moment verlichten. Krijg daarnaast toegang tot lichtalarmen, nabootsing van aanwezigheid en andere lichtfuncties in jouw vertrouwde systeem.
Vragen en antwoorden
Bestaat er een in de Secure abonnementen een limiet aan het aantal camera's dat ik kan toevoegen?
Waar kan ik zien hoeveel dagen er nog over zijn van mijn proefperiode van 30 dagen van een Secure abonnement?
Is er voor de geavanceerde functies van het Secure abonnement een Philips Hue Bridge nodig?
Wat is het restitutiebeleid voor Secure abonnementen?
Kun je het antwoord niet vinden?
¹Hue Bridge vereist.
²Philips Hue lampen vereist.
³Maximaal 10 camera's.
⁴Hue Bridge Pro vereist.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.