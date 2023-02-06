Als je Philips Hue koppelt aan Apple Home, kun je Siri gebruiken om je lampen met je stem te bedienen.
Welke spraakcommando's van Siri heb je nodig?
Top 10 van commando's van Siri voor Philips Hue
- Zet de lampen aan.
- Zet de lampen uit.
- Zet alle lampen beneden uit.
- Laat de lampen in de woonkamer voluit schijnen.
- Pas de helderheid beneden aan naar 50%.
- Welke lampen zijn aan in de woonkamer?
- Maak de lampen in de slaapkamer blauw.
- Goedemorgen.
- Goedenavond.
- Zet Read aan in de woonkamer.
Basiscommando's van Siri
- Vind al mijn Hue lampen.
- Doe mijn bureaulamp aan.
- Zijn de lampen beneden aan?
- Maak het licht in de woonkamer feller
Kleurcommando's van Siri
- Maak de lamp in de woonkamer blauw.
- Stel de lampen in de hal in op goud.
- Maak mijn lampen limoengroen.
- Maak de woonkamer lampen paars.
- Maak mijn nachtkastlamp roze.
- Maak de lampen in de keuken oranje.
Slimme lampen van Philips Hue hebben 16 miljoen kleuren, dus je kunt zo creatief zijn als je maar wilt in de kleuren die je Siri wilt laten opzoeken. Ga voor de wat onbekendere kleuren zoals karmozijn, zalmroze, turquoise, cyaan, luchtblauw, magenta, chartreuse of lavendel om je huis een persoonlijk tintje te geven.
Commando's voor lichtrecepten en scènes
- Stel de lampen in de keuken in op Energize.
- Zet Oceaan dageraad aan in de woonkamer.
- Zet Zonsondergang op de savanne aan in de studeerkamer.
- Stel de lampen in op Herfst Goud.
- Stel de slaapkamer in op Blue Lagoon.
Naast de kleuren kun je spraakcommando's gebruiken om lichtrecepten in te stellen, die persoonlijk zijn samengesteld door lichtontwerpers voor de beste verlichting tijdens je dagelijkse activiteiten. Ook kun je scènes instellen met een combinatie van kleuren. Voordat je deze commando's gebruikt, moet je de scènes opslaan die je in HomeKit wilt gebruiken.
Commando's voor de Hue sync box
- Zet de Hue sync box aan.
- Zet de Hue sync box uit.
- Start de Hue sync box.
- Stop de Hue sync box.
- Stel de sync box in op PlayStation 4.
- Stel de Hue sync box-intensiteit in op subtiel.
- Stel de Hue sync box-intensiteit in op gematigd.
- Stel de Hue sync box-intensiteit in op hoog.
- Stel de Hue sync box-intensiteit in op intens.
- Stel de Hue sync box in op game/video/muziek.