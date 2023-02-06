Naast de kleuren kun je spraakcommando's gebruiken om lichtrecepten in te stellen, die persoonlijk zijn samengesteld door lichtontwerpers voor de beste verlichting tijdens je dagelijkse activiteiten. Ook kun je scènes instellen met een combinatie van kleuren. Voordat je deze commando's gebruikt, moet je de scènes opslaan die je in HomeKit wilt gebruiken.