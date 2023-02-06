Met Philips Hue en August werken je slimme sloten samen met je lampen om je een woning te geven die echt slim is.
Philips Hue en August
Slimme sloten voor een slimme woning
Toegang zonder sleutel, geautomatiseerde lampen
De slimme sloten van August geven je sleutelloze toegang tot je woning - en, wanneer ze gekoppeld zijn met Philips Hue, gaan je lampen al aan voordat je binnen bent.
Laat je lampen reageren op je slot
Programmeer je lampen om uit te gaan en je deur om automatisch te sluiten als je klaar bent om naar bed te gaan. Kom je thuis van je werk? De deur gaat open en de lampen gaan aan!
Haal slimme sloten van August in huis
August slimme sloten zien er niet alleen geweldig uit - ze helpen je ook om je in je hele woning veiliger te voelen.
Ondersteuning vragen
We helpen je graag! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en August, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.