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Philips Hue en Sonos

De synergie van licht en geluid

Welkom bij de must-have licht- en geluidservaring van twee pioniers op het gebied van smart home technologie.
Een gedeelde visie voor nu en een belofte om samen te innoveren in de toekomst.

Een man danst in zijn slaapkamer op muziek met Philips Hue lampen en een slimme Sonos luidspreker

Multi-zintuiglijk leven

Maak elke dag eenvoudig beter

Geniet van een huis waar jouw slimme Hue lampen en Sonos luidsprekers in perfecte harmonie samenwerken om jouw leven makkelijker, leuker en boeiender te maken!

Een slimme Sonos luidspreker op een nachtkastje, gesynchroniseerd met Philips Hue lampen

Bedien Sonos-luidsprekers met Hue schakelaars

Verschijnt in het najaar van 2026

Bedien de muziek en audio op je Sonos-speakers met de Hue Tap dial switch of elke compatibele Hue schakelaar of knop. Speel af, pauzeer, sla nummers over, selecteer radiozenders en pas het volume aan, waar je ook bent in huis. 

Geniet van eenvoudige, betrouwbare luidsprekerbediening - zelfs als je internet uitvalt.

Bridge of Bridge Pro vereist.

Koop de Hue Tap dial switch
Een slimme Sonos luidspreker op een nachtkastje, gesynchroniseerd met Philips Hue lampen

Word wakker met licht en geluid

Begin iedere dag perfect met een wekautomatisering die het heldere, duidelijke geluid van Sonos combineert met prachtig meeslepend licht van Hue. 

Bridge of Bridge Pro vereist.

*Spraakbesturing is momenteel alleen beschikbaar in het Engels en Frans.

Koop Bridge Pro
Een slimme Sonos luidspreker op een nachtkastje, gesynchroniseerd met Philips Hue lampen

Sonos spraakbesturing

Geef je Sonos luidspreker eenvoudig een opdracht om de lampen in- of uit te schakelen, te dimmen of helderder te zetten, hun kleur te veranderen of om een lichtscène te selecteren.

Bridge of Bridge Pro vereist.

Koop Bridge

Sonos kopen

Ontdek het assortiment met Sonos luidsprekers en luidsprekersystemen om te synchroniseren met je slimme Hue lampen.

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Geselecteerde Philips Hue lampen en accessoires, inclusief smart buttons en een Hue Bridge

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