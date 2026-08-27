Welkom bij de must-have licht- en geluidservaring van twee pioniers op het gebied van smart home technologie.
Een gedeelde visie voor nu en een belofte om samen te innoveren in de toekomst.
Philips Hue en Sonos
De synergie van licht en geluid
Welkom bij de must-have licht- en geluidservaring van twee pioniers op het gebied van smart home technologie.
Maak elke dag eenvoudig beter
Geniet van een huis waar jouw slimme Hue lampen en Sonos luidsprekers in perfecte harmonie samenwerken om jouw leven makkelijker, leuker en boeiender te maken!
Bedien Sonos-luidsprekers met Hue schakelaars
Verschijnt in het najaar van 2026
Bedien de muziek en audio op je Sonos-speakers met de Hue Tap dial switch of elke compatibele Hue schakelaar of knop. Speel af, pauzeer, sla nummers over, selecteer radiozenders en pas het volume aan, waar je ook bent in huis.
Geniet van eenvoudige, betrouwbare luidsprekerbediening - zelfs als je internet uitvalt.
Bridge of Bridge Pro vereist.
Word wakker met licht en geluid
Begin iedere dag perfect met een wekautomatisering die het heldere, duidelijke geluid van Sonos combineert met prachtig meeslepend licht van Hue.
Bridge of Bridge Pro vereist.
*Spraakbesturing is momenteel alleen beschikbaar in het Engels en Frans.
Sonos spraakbesturing
Geef je Sonos luidspreker eenvoudig een opdracht om de lampen in- of uit te schakelen, te dimmen of helderder te zetten, hun kleur te veranderen of om een lichtscène te selecteren.
Bridge of Bridge Pro vereist.
Sonos kopen
Ontdek het assortiment met Sonos luidsprekers en luidsprekersystemen om te synchroniseren met je slimme Hue lampen.
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