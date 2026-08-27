Philips Hue en Sonos

Bedien Sonos-luidsprekers met Hue schakelaars

Verschijnt in het najaar van 2026

Bedien de muziek en audio op je Sonos-speakers met de Hue Tap dial switch of elke compatibele Hue schakelaar of knop. Speel af, pauzeer, sla nummers over, selecteer radiozenders en pas het volume aan, waar je ook bent in huis.

Geniet van eenvoudige, betrouwbare luidsprekerbediening - zelfs als je internet uitvalt.

Bridge of Bridge Pro vereist.