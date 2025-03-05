Philips Hue en Yale

Een veiliger gevoel thuis met slimme sloten van Yale en Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Voel je veiliger met slimme sloten en verlichting

Deur op slot, lampen uit

Philips Hue en slimme sloten van Yale werken samen om je sleutelloze toegang tot je huis te bieden en je lampen te bedienen bij het thuiskomen of verlaten van je woning. 

Man die in de gang van zijn huis zijn jas aantrekt

Laat je lampen en slot samenwerken

Laat je lampen uitschakelen wanneer de deur op slot gaat of inschakelen wanneer je thuiskomt. Je kunt zelfs toegang tot je sloten van Yale delen met vertrouwde vrienden en familie, zodat zij hetzelfde warme welkom krijgen als jezelf!

Close-up van slim slot van Yale

Haal slimme sloten van Yale in huis

Blader door het assortiment van slimme sloten van Yale om het slot te vinden dat het beste past bij jouw slimme woning.

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Assortiment van Philips Hue lampen, switches voor slimme woningen en Hue Bridge

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