Beoordelingen en recensies
Algemene score: 3.8
9 Recensies
Heel makkelijk te installeren en een leuke upgrade
2026-10-13T19:51:51.000+00:00
Arzu
5
Ik ben erg enthousiast over de Philips Hue Sync Camera. Wat mij meteen opviel, is hoe eenvoudig het apparaat te installeren is. Je hoeft geen ingewikkelde stappen te doorlopen. Ik heb de camera aangesloten, de QR-code gescand en hem via de app gekoppeld aan mijn Hue Bridge. Binnen een paar minuten was alles ingesteld. Tijdens het gebruik reageert de verlichting snel op de beelden op mijn tv. De kleuren worden mooi weergegeven en veranderen soepel mee met wat er op het scherm gebeurt. Vooral tijdens films en series geeft dit een extra dimensie aan de kijkervaring. Daarnaast vind ik de camera zelf compact en netjes vormgegeven. Hij valt nauwelijks op tussen mijn andere apparatuur. Kortom, een gebruiksvriendelijke en leuke toevoeging aan mijn bestaande Hue-verlichting waar ik erg blij mee ben.
Beste prijs-kwaliteitverhouding
2026-09-24T18:52:11.000+00:00
Julise
5
De beste prijs-kwaliteitverhouding van dit moment! De werking is perfect geïntegreerd met de HUE-lampen!
Matige verlichting
2026-09-30T12:42:24.000+00:00
Dirk
2
Ik vind het niet hue waardig en niet voldoen aan hue
Lichten blijven branden als TV uit staat
2026-10-13T21:25:34.000+00:00
P. Ant
3
Werkt redelijk goed, echter het is erg vervelend dat als de TV wordt uitgeschakeld, de Screensync de verlichting wel blijft aansturen omdat hij natuurlijk licht reflectie op het scherm ook denkt te herkennen als beeld. Zo blijft overdag door het zonlicht de verlichting achter het scherm aan staan
Perfect apparaat
2026-09-29T13:28:29.000+00:00
Paul1234
5
Werkt perfect vooral voor mijn oudere samsung tv. Installatie proces spreekt voor zich maar dat is duidelijk met alle hue producten
Regelmatig niet reactief.
2026-10-08T21:39:59.000+00:00
Jobo
2
Het product pikt niet altijd de kleur op of reageert gewoon weg niet.
Een aanwinst voor mijn woonkamer
2026-09-29T13:32:00.000+00:00
WoutB
5
Ik keek uit naar deze camera en hij doet het geweldig. TV kijken is nu zoveel leuker/mooier
Gaat wel
2026-09-30T12:35:18.000+00:00
Paul53
2
Het werkt niet optimaal. Onderkant van tv lijkt onvoldoende in zicht
prima product
2026-10-05T16:50:47.000+00:00
PETER
5
Nog niet ingezet bij films, bouw constructie ziet d’r goed uit.