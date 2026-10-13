Philips Hue Play Screen sync

€ 119,99

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Close-up van de voorkant van Hue Philips Hue Play Screen sync
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Over de Philips Hue Play Screen sync

Meer dan alleen TV kijken: beleef het! Hue Screen sync is een plug-and-play oplossing, die jou op weg helpt in de wereld van Hue entertainment. Hij sluit moeiteloos aan op je tv en synchroniseert de beelden in realtime met je Hue lampen, zodat elk moment wordt weerspiegeld in een schitterend samenspel van licht en kleur. Synchroniseer je favoriete films, series en sportwedstrijden, of je nu streamt via je favoriete native apps of kijkt naar uitzendingen op tv. Een fisheye-lens legt het hele scherm vast van rand tot rand. Het geavanceerde algoritme analyseert elke kleur om de synchronisatie te optimaliseren. Jouw Hue lampen weerspiegelen alle actie, zelfs wanneer de lichtomstandigheden in je kamer veranderen. Stel je entertainmentruimte in via de Hue app, synchroniseer moeiteloos je lampen met Hue Play Screen Sync en personaliseer de ervaring zodat deze perfect aansluit op wat je kijkt.

  • Eenvoudige plug-and-playoplossing
  • Synchroniseer elke content via de Hue app
  • Volledige schermopname met fisheye-lens
  • Geavanceerd kleurafstemmingsalgoritme
  • Naadloze integratie met Hue systeem

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