Bundel: 2x Secure bedrade camera

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Over de Bundel: 2x Secure bedrade camera

Houd je huis in de gaten vanuit iedere locatie met de twee Secure bedrade camera's, die zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden. Kijk live met de 1080p HD connectie, zet je verlichting aan of verstuur een notificatie naar je mobiele apparaat wanneer beweging waargenomen wordt, of trigger direct een alarm met de Hue app.

  • End-to-end encriptie
  • 1080p HD video
  • stopcontact ready
  • inclusief adapter

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