Bedrade Secure 2K camera
Bescherm je kostbaarste bezit met de zwarte bedrade Hue 2K beveiligingscamera. De hoge pixeldichtheid zorgt voor haarscherpe, ultraheldere video in 2K en maakt elk detail zichtbaar, dag en nacht. Gemaakt voor gebruik binnen en buiten en uitgerust met slimme bewegingsdetectie, voor 24/7 beveiliging. Bovendien werkt het naadloos samen met je Hue verlichting om lichtalarmen te activeren of lampen in te schakelen wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Zo wordt je hele verlichtingssysteem een slimme beveiligingspartner.
Productkenmerken
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- For indoor and outdoor use
- Wired for continuous power
Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge
Met een Bridge heb je toegang tot alle slimme functies voor de beveiliging van je woning: licht- en geluidsmeldingen, de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de mogelijkheid om je beveiliging of slimme verlichting uit te breiden.
Hou je woning in de gaten
Ontvang direct meldingen op je mobiele apparaat, elke keer dat de Hue Secure Camera beweging detecteert. Creëer activiteiten of pakketzones om meldingen te ontvangen op basis van de reden waarom de sensor wordt geactiveerd, zoals een persoon, dier, voertuig of pakket.
Geef de indruk dat je thuis bent
Gebruik de Hue Secure Camera met de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de gespreksfunctie in twee richtingen om een beveiligingslaag toe te voegen aan je woning. Totale gemoedsrust voor jou!
Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
EAN/UPC - product
8721103045027
Nettogewicht
504,3 g
Brutogewicht
857,7 g
Hoogte
140 mm
Lengte
146 mm
Breedte
176 mm
Materiaalnummer (12NC)
929004258401