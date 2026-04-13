Met de herafdichtingskit voor buiten maak je je OmniGlow LED-strip voor buiten moeiteloos op maat zodat deze perfect in je ruimte past. Nadat je de strip op de gewenste lengte hebt afgeknipt, gebruik je het meegeleverde afdichtmiddel, de eindplug en de eindkap om de strip goed af te dichten en de weerbestendige bescherming te behouden. De kit is speciaal ontworpen voor OmniGlow LED-strips voor buiten en garandeert een nette, professionele afwerking en blijvende betrouwbare prestaties buitenshuis.

Op maat knipbare aanpassing

Behoudt weerbestendigheid

Incl. afdichtmiddel, plug en kap

Professionele afwerking