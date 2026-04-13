Philips Hue Scenova wandlamp rechthoekig
De huidige prijs is € 89,99
De huidige prijs is € 89,99
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Over de Philips Hue Scenova wandlamp rechthoekig
Breng de sfeer van Hue naar buiten! Perfect voor je patio, terras, achtertuin of bij je voordeur. Deze muurlamp voor buiten geeft decoratief, omnidirectioneel licht in instelbare kleuren of in warme tot koelwitte tinten. Personaliseer ieder moment. Creëer een fijne sfeer voor 'al fresco' dineren of voor relaxen onder de sterrenhemel. Creëer gemoedsrust wanneer de avond valt en stel het licht in op helder wit licht, zodat je pad goed verlicht is en je je weg kan vinden Chromasync garandeert een exacte kleurafstemming over meerdere Hue lampen, voor een naadloze sfeer. De tweelaagse diffuser van de lamp zorgt voor zacht, uniform licht door felle LED-punten te verzachten en schittering te verminderen. Het zorgt ook voor uv-bestendigheid die vergeling tegengaat. Monteer deze weerbestendige lamp met IP-44 buiten op muren of plafonds rond je huis zodat je licht krijgt, precies waar je het nodig hebt. Profiteer van moeiteloze controle — zelfs wanneer je niet thuis bent — aanpassingsmogelijkheden en automatiseringen, met de Hue app en spraakgestuurde assistenten.
- Instelbaar wit en gekleurd licht
- Weerbestendig (IP44)
- PowerShield-coating tegen vlekken
- Wand- of plafondbevestiging
- Bediening via onze app of met je stem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103165442
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Nee
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -25 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
- Type stekker
- No plug
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- -
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 134
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Balkon, Tuin, Buiten, Terras
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103165442
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,98 kg
- Hoogte
- 215 mm
- Lengte
- 120 mm
- Breedte
- 155 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004444201
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 7,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 7,2
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 86 mm
- Totale lengte
- 180 mm
- Totale breedte
- 122 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 775
- Lamptechnologie
- Niet van toepassing
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- NA
- IP-classificatie
- IP44 (voedingsunit IP20)
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 730
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Wet location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Montagemogelijkheden
- Plafondlamp, Wand
De lamp
- Vormfactor
- rectangular
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar