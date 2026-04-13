Philips Hue Scenova wandlamp rechthoekig

Nieuw
Close-up van de voorkant van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp rechthoekig
Tijdelijk niet op voorraad

Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?

Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.

Philips Hue privacyverklaring
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Philips Hue Scenova wandlamp rechthoekig

Breng de sfeer van Hue naar buiten! Perfect voor je patio, terras, achtertuin of bij je voordeur. Deze muurlamp voor buiten geeft decoratief, omnidirectioneel licht in instelbare kleuren of in warme tot koelwitte tinten. Personaliseer ieder moment. Creëer een fijne sfeer voor 'al fresco' dineren of voor relaxen onder de sterrenhemel. Creëer gemoedsrust wanneer de avond valt en stel het licht in op helder wit licht, zodat je pad goed verlicht is en je je weg kan vinden Chromasync garandeert een exacte kleurafstemming over meerdere Hue lampen, voor een naadloze sfeer. De tweelaagse diffuser van de lamp zorgt voor zacht, uniform licht door felle LED-punten te verzachten en schittering te verminderen. Het zorgt ook voor uv-bestendigheid die vergeling tegengaat. Monteer deze weerbestendige lamp met IP-44 buiten op muren of plafonds rond je huis zodat je licht krijgt, precies waar je het nodig hebt. Profiteer van moeiteloze controle — zelfs wanneer je niet thuis bent — aanpassingsmogelijkheden en automatiseringen, met de Hue app en spraakgestuurde assistenten.

  • Instelbaar wit en gekleurd licht
  • Weerbestendig (IP44)
  • PowerShield-coating tegen vlekken
  • Wand- of plafondbevestiging
  • Bediening via onze app of met je stem
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay