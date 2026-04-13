Philips Hue Struana wandspot
De huidige prijs is € 79,99
De huidige prijs is € 79,99
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Philips Hue Struana wandspot
Breng de sfeer van Hue naar buiten! Perfect voor je patio, terras, achtertuin of bij je voordeur. Deze muurlamp voor buiten geeft een gerichte straal van decoratieve kleur of instelbaar licht in warme tot koelwitte tinten. Personaliseer ieder moment — van 'al fresco' dineren tot relaxen onder de sterrenhemel. Schakel over naar helder wit licht wanneer de avond valt en stel het licht in zodat je beter kunt zien en beter je weg kunt vinden. Chromasync garandeert een exacte kleurafstemming over meerdere Hue lampen, voor een naadloos effect. De duurzame, weerbestendige lamp met IP44-beschermingsklasse heeft een Powershield-coating die verkleuring helpt voorkomen. Het subtiele ontwerp past bij alle buitenwanden rond je huis zodat je licht krijgt, precies waar je het nodig hebt. Profiteer van moeiteloze controle — zelfs wanneer je niet thuis bent — aanpassingsmogelijkheden en automatiseringen, met de Hue app en spraakgestuurde assistenten.
- Instelbaar wit en gekleurd licht
- Weerbestendig (IP44)
- PowerShield-coating tegen vlekken
- Wandmontage
- Bediening via onze app of met je stem
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103165602
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -25 tot +45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Nee
- Draagbaar
- Nee
- Type stekker
- No plug
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 40
- Kleurweergave-index (CRI)
- -
- Kleurtemperatuur
- 2000-6500 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 95
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Balkon, Tuin, Buiten, Terras
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103165602
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,56 kg
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 100 mm
- Breedte
- 110 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004444402
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 4,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 4,2
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 116 mm
- Totale lengte
- 90 mm
- Totale breedte
- 84 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 400
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- 4.2
- Maximaal vermogen vervangende lamp
- 5
- IP-classificatie
- IP44
- Beschermingsklasse
- Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Wet location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Montagemogelijkheden
- Wand
De lamp
- Vormfactor
- tube
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Not applicable
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar