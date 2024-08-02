Bundel: 3x Play lightbars wit + Hue Bridge

In deze bundel

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de witte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen. Play tafellamp, 2-pack

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp uitbreidingsset Vergroot je bestaande Play tafellampsysteem met deze uitbreidingsset met daarin één witte Hue Play tafellamp. Voeding niet inbegrepen. Play tafellamp uitbreidingsset