*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Uitverkoop
Bundel: 3x Play lightbars wit + Hue Bridge
Profiteer met de Hue Bridge van alle slimme verlichtingsfuncties! Gebruik deze witte Play lightbars rondom je thuisbioscoop of gamingopstelling, zodat je nog meer kunt genieten van je favoriete film of game.
€ 264,97
€ 251,72
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Geschikt voor tv
- Bediening met app, stem of accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack
Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de witte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.Play tafellamp, 2-pack
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp uitbreidingsset
Vergroot je bestaande Play tafellampsysteem met deze uitbreidingsset met daarin één witte Hue Play tafellamp. Voeding niet inbegrepen.Play tafellamp uitbreidingsset
1 x Hue Bridge
De Hue Bridge is het brein van het Philips Hue slimme verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en nog veel meer in te stellen.Bridge
Specificaties
Productinformatie
Bedrag
3
Technische specificaties
Bundels die je misschien leuk vindt
Bundel: 2x Play lightbars zwart + Hue Bridge
€ 199,98
€ 159,98
Bundel: 3x Play lightbars zwart + Hue Bridge
€ 264,97
€ 211,98
Bundel: 2x Play lightbars wit + lightstrip
€ 199,98
€ 189,98
Bundel: 2x Play lightbars wit + Hue Bridge
€ 199,98
€ 189,98