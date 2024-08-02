Ondersteuning
Bundel: 3x Play lightbars wit + Hue Bridge

Profiteer met de Hue Bridge van alle slimme verlichtingsfuncties! Gebruik deze witte Play lightbars rondom je thuisbioscoop of gamingopstelling, zodat je nog meer kunt genieten van je favoriete film of game.

€ 264,97

€ 251,72

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Geschikt voor tv
  • Bediening met app, stem of accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack

Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de witte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.

Play tafellamp, 2-pack
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp uitbreidingsset

Vergroot je bestaande Play tafellampsysteem met deze uitbreidingsset met daarin één witte Hue Play tafellamp. Voeding niet inbegrepen.

Play tafellamp uitbreidingsset
1 x Hue Bridge

De Hue Bridge is het brein van het Philips Hue slimme verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en nog veel meer in te stellen.

Bridge

