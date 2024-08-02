Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Uitverkoop

Bundel: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Krijg toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties. Met een Hue Bridge en GU10-lampen creëer je automatisch op elk moment van de dag precies de juiste tint van warm tot koelwit licht.

Productkenmerken

  • Warm tot koelwit licht
  • Voeg max. 50 lampen toe
  • Bediening met app, stem of accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)

2 x Hue White ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)

GU10-lampen passen perfect in spots en geven je het beste licht voor je dagelijkse routine. Met tunabel wit licht en ultralaag dimmen kun jij je verlichting perfect afstemmen op elk moment van de dag.

GU10 - slimme spot - (2-pack)
Close-up van de voorkant van Hue Bridge

1 x Hue Bridge

De Hue Bridge vormt het hart van je geïntegreerde, intuïtieve slimme verlichtings- en beveiligingssysteem. Laat je lampen, camera's en sensoren harmonieus samenwerken met behulp van de eenvoudig te installeren Bridge en de configuratiehulp in de Hue app.

Bridge

Shop Bridge-bundels

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

