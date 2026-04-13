Omlijst je trappen, kasten, rekken of meubels met deze krachtige mix van flexibel, kleurrijk licht. Met de ambiance lichtstrip van 2 meter en een verlengstuk van 1 meter zijn de mogelijkheden eindeloos!

Schijnt meerdere kleuren licht tegelijk

Voeding inbegrepen

Bediening met Bluetooth of Bridge

2 meter basislichtstrip + 1 meter verlenging

Tot 1800 lumen