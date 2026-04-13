Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding

€ 224,98

Close-up van de voorkant van Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding
Item niet langer verkrijgbaar

Over de Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding

Omlijst je trappen, kasten, rekken of meubels met deze krachtige mix van flexibel, kleurrijk licht. Met de ambiance lichtstrip van 2 meter en een verlengstuk van 1 meter zijn de mogelijkheden eindeloos!

  • Schijnt meerdere kleuren licht tegelijk
  • Voeding inbegrepen
  • Bediening met Bluetooth of Bridge
  • 2 meter basislichtstrip + 1 meter verlenging
  • Tot 1800 lumen

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