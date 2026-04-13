Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding
€ 224,98
De huidige prijs is € 224,98
Item niet langer verkrijgbaar
Over de Bundel: Gradient lightstrip 2m basisset + 1m uitbreiding
Omlijst je trappen, kasten, rekken of meubels met deze krachtige mix van flexibel, kleurrijk licht. Met de ambiance lichtstrip van 2 meter en een verlengstuk van 1 meter zijn de mogelijkheden eindeloos!
- Schijnt meerdere kleuren licht tegelijk
- Voeding inbegrepen
- Bediening met Bluetooth of Bridge
- 2 meter basislichtstrip + 1 meter verlenging
- Tot 1800 lumen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514870895
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip 2 meter
- 1
- Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip verlengstrip, 1 meter
- 1
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