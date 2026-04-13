Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance
De huidige prijs is € 319,98
De huidige prijs is € 319,98
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Over de Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance
GU10 lampen passen perfect in spots en geven je toegang tot het beste van slimme verlichting. Met wit en gekleurd licht en ultralaag dimmen kunnen deze lampen je helpen om meeslepende ervaringen te creëren, je routines te ondersteunen en nog veel meer.
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- Levensduur van ±10 jaar
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Wit en gekleurd licht
- 400 lumen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514871656
Productinformatie
- Hue White and Color Ambiance GU10 - slimme spot - (3-pack)
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