GU10 lampen passen perfect in spots en geven je toegang tot het beste van slimme verlichting. Met wit en gekleurd licht en ultralaag dimmen kunnen deze lampen je helpen om meeslepende ervaringen te creëren, je routines te ondersteunen en nog veel meer.



Levensduur van ±10 jaar

Direct draadloos dimmen

Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge

Wit en gekleurd licht

400 lumen