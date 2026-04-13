Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade aan-uitschakelaar kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt smart! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel handige timers en schema's in die passen bij je dagelijkse routine. Je installeert de compacte module achter de traditionele schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.

Maakt niet-slimme lampen slim

Bedien slimme en niet-slimme lampen

Timers/schema's instellen

Zonder batterijen, nuldraad vereist

Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge