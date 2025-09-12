*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Buitenvoeding, 100 W
Met deze voedingskabel van Philips Hue leg je slimme verlichting aan in heel je tuin. Op deze laagspanningsvoeding van 100 watt kun je twee verlengkabels tot 30 meter aansluiten, om zo verschillende lichtpunten met elkaar te verbinden. Combineer dus meerdere slimme laagspanningslampen tot een maximaal vermogen van 100 watt.
De huidige prijs is € 89,99
Productkenmerken
- Verlengsnoer
- Voeding tot 100 W
- Zwart
Eenvoudig te installeren en uit te breiden
Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof