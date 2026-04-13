Met de gedurfde driehoekige Lightguide lamp en de gestructureerde, glanzend zwarte lampvoet is dit duo een designstuk. De lamp is vervaardigd uit handgeblazen glas, terwijl de lamp 3D-geprint is met behulp van biocirculaire materialen voor een huwelijk van modern en traditioneel vakmanschap.



Inclusief Lightguide lamp

Inclusief 3D-geprinte lampvoet

Naadloze aansluiting tussen lamp en voet

Gemaakt van gerecycled materiaal

Matte afwerking in zandkleur