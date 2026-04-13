3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance 3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm
Op voorraad
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Over de 3-pack Philips Hue inbouwspot dun van 90 mm

Dankzij het dunne profiel kun je in elke ruimte van je huis de slanke inbouwlampen van Philips Hue toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtes met valse plafonds. Door de brede stralingshoek en de hoge lichtopbrengst kun je nu nog grotere ruimtes verlichten.

  • Instelbaar wit en gekleurd licht
  • Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™
  • 1000 lumen
  • Waterbestendig, vochtbestendig (IP44)
  • Connectiviteit met Hue Bridge en Bluetooth
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