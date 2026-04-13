Diffuser voor Turaco Hue sokkellamp
De huidige prijs is € 12,99
De huidige prijs is € 12,99
Nieuw
Op voorraad
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Over de Diffuser voor Turaco Hue sokkellamp
Is de diffuser voor je Turaco sokkellamp verkleurd, vuil of beschadigd geraakt door langere tijd gebruik buitenshuis? Je kunt de diffuser nu gemakkelijk vervangen door een nieuwe die eenvoudig te plaatsen is, zodat je je buitenlampen kunt blijven gebruiken zonder dat je de hele fitting hoeft te vervangen.
- Weerbestendig
- Eenvoudig te plaatsen
- Compatibel met Turaco
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103126016
Design en afwerking
- Materiaal
- Polypropyleen
Diversen
- Type
- Sokkellamp
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103126016
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,17 kg
- Hoogte
- 83 mm
- Lengte
- 209 mm
- Breedte
- 101 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004334701
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103126016
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Nettogewicht
- 0,22 lb
- Totale hoogte
- 31,5 mm
- Totale lengte
- 155 mm
- Totale breedte
- 98 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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