Diffuser voor Turaco Hue sokkellamp

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue Diffuser voor Turaco Hue sokkellamp
Op voorraad
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Over de Diffuser voor Turaco Hue sokkellamp

Is de diffuser voor je Turaco sokkellamp verkleurd, vuil of beschadigd geraakt door langere tijd gebruik buitenshuis? Je kunt de diffuser nu gemakkelijk vervangen door een nieuwe die eenvoudig te plaatsen is, zodat je je buitenlampen kunt blijven gebruiken zonder dat je de hele fitting hoeft te vervangen.

  • Weerbestendig
  • Eenvoudig te plaatsen
  • Compatibel met Turaco

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