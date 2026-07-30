Prima aankoop
2026-07-30T12:14:03.000+00:00
Ad Jongen
4
Vorige maand gekocht, prima product. Aflevering volgens toezegging dik in orde.
De huidige prijs is € 10,99
De huidige prijs is € 10,99
Is de diffuser voor je Turaco wandlamp verkleurd, vuil of beschadigd geraakt door langere tijd gebruik buitenshuis? Je kunt de diffuser nu gemakkelijk vervangen door een nieuwe die eenvoudig te plaatsen is, zodat je je buitenlampen kunt blijven gebruiken zonder dat je de hele fitting hoeft te vervangen.
€ 12,99