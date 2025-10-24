Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue Dimmer Switch

Dimmer Switch

Bedien en dim je lampen met de Hue dimmer switch. Deze slimme dimmer kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde tape, maar als je hem van de magnetische wandhouder haalt, kun je hem ook als afstandsbediening gebruiken.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Draadloze installatie
  • Werkt op batterijen
  • Snel toegang tot lichtrecepten
  • Te gebruiken als afstandsbediening
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Materiaal

    Kunststof

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

De schakelaar

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay