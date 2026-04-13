Het Liane 360° lichtsnoer combineert premium design en slimme verlichting perfect. De gloed van 360° vult de architectonische lijnen van je woning aan en versterkt ze subtiel, waardoor je persoonlijke stijl elegant tot uiting komt. Liane is ontworpen met OmniGlow-technologie en levert een ultra-soepele, uniforme lichtlijn, die diepte, warmte en subtiele elegantie toevoegt aan minimalistische interieurs. Schakel moeiteloos over van helder wit licht voor taken, warmwit licht voor ontspanning of subtiele kleurverlopen om de sfeer te bepalen. Creëer een stabiele, verticale lichtlijn door het gewicht aan het onderste uiteinde van het lichtsnoer te bevestigen. Dit geeft karakter aan de muren en hoeken van slaapkamers en gangen. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die op jouw leven zijn afgestemd.

Uniform 360° wit en gekleurd licht

OmniGlow ultravloeiende kleurverlopen

Knip op maat en monteer naar wens

Slimme bediening met de Hue app

Voeding en accessoires inbegrepen