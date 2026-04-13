Philips Hue Liane 360° lichtsnoer 5 m
De huidige prijs is € 529,99
De huidige prijs is € 529,99
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Over de Philips Hue Liane 360° lichtsnoer 5 m
Het Liane 360° lichtsnoer combineert premium design en slimme verlichting perfect. Dankzij de 360° lichtgloed worden de architectonische lijnen van je huis subtiel geaccentueerd voor een stijlvolle en verfijnde uitstraling. Liane is ontworpen met OmniGlow-technologie en levert een ultra-soepele, uniforme lichtlijn, die diepte, warmte en subtiele elegantie toevoegt aan minimalistische interieurs. Schakel moeiteloos over van helder wit licht voor taken, warmwit licht voor ontspanning of subtiele kleurverlopen om de sfeer te bepalen. Voeg subtiel karakter toe aan de keuken en woonruimtes, door het tegen muren en langs plafondlijnen te laten lopen. Monteer het boven werkbladen en vorm de lichtslang tot een unieke sculpturale blikvanger. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die op jouw leven zijn afgestemd.
- Uniform 360° wit en gekleurd licht
- OmniGlow ultravloeiende kleurverlopen
- Knip op maat en monteer naar wens
- Slimme bediening met de Hue app
- Voeding en accessoires inbegrepen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103178633
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Matwit
- Materiaal
- Silicone
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 1.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 66
Lichtsnoer/lightstrip
- Knipmogelijkheden
- Ja
- Uitbreidbaarheid
- Nee
- Ingangsspanning
- 220V-240V
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Sfeer
- Stijl
- Ontwerp
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103178633
- Nettogewicht
- 2,42 kg
- Brutogewicht
- 3,28 kg
- Hoogte
- 380 mm
- Lengte
- 120 mm
- Breedte
- 385 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004435803
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 66
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 60
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.500
- Totale hoogte
- 22 mm
- Totale lengte
- 5.000 mm
- Totale breedte
- 22 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 3.750
- Diameter
- 22 mm
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- 60
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 3.250
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Plafondlamp, Wand
De lamp
- Vormfactor
- Φ22mm*5000mm
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar