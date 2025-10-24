Smart-knop
Dit klein knopje kan meer dan je denkt voor je slimme Hue verlichting! Met één klik schakel je jouw lampen aan of uit. En wanneer je de knop ingedrukt houdt, wordt je verlichting gedimd. En het wordt nog beter: op basis van het tijdstip van de dag, gaat je verlichting aan op de meest geschikte kleur en helderheid.
De huidige prijs is € 19,99
Productkenmerken
- Hue Bridge vereist
- Bedien lampen met één klik
- Schakel het licht in op basis van het tijdstip
- Aangepaste functionaliteit
- Flexibele, draadloze montage
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Silicone
Kunststof