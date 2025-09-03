*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
A60 - E27 slimme lamp - 800 (4-pack)
Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 810 lumen en ultralage dimmogelijkheden, kun je jouw lampen daadwerkelijk naar je eigen behoeften aanpassen. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.
De huidige prijs is € 49,99
Productkenmerken
- Tot 810 lumen
- Warm wit licht
- Laag dimmen tot 5%
- Bediening via app of stem
Specificaties
Duurzaamheid
Aantal schakelcycli
50.000
Nominale levensduur
25.000