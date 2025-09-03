Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 810 lumens en dimmogelijkheden, kun je jouw lampen daadwerkelijk naar je eigen behoeften aanpassen. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.