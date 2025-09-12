*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
2-pack E27
Haal warm tot koelwit licht in huis met twee slimme E27-lampen. Doe s ochtends energie op met koel licht of geniet van een ontspannen avond met warme tinten. Maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle slimme functies en verlichtingsbediening.
De huidige prijs is € 44,95
Productkenmerken
- White ambiance
- Hue Bridge vereist
- 2x E27 lamp
- Warm- tot koelwit licht
- Dimbaar
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit
Kies uit meer dan 50.000 tinten, van warm- tot koelwit licht, om de juiste sfeer te vinden voor je werk of ontspanning, ongeacht het tijdstip. Begin je dag goed met koel, vitaliserend helder wit licht of geniet van een rustige avond met warme wittinten.
Voor elke dagelijkse activiteit de juiste slimme verlichting
Ervaar het gemak van vier standaardlichtscènes, speciaal voor je dagelijkse activiteiten. Twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je hoofd scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om je te ontspannen.
Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.
Spraakgestuurde lichtbediening
Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.
Maak verbinding met je Hue Bridge voor volledige slimme verlichtingsbediening
Maak verbinding met de Hue Bridge als je gebruik wilt maken van slimme bediening en alle slimme functies. Zo kun je lampen bedienen met de Philips Hue app, timers en routines instellen, lampen toevoegen of verwijderen, enzovoort. *Hue Bridge apart verkrijgbaar
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
62x110