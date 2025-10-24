Adore badkamerspotlamp
Met een Philips Hue White ambiance Adore plafondlamp krijg je twee lichtpunten om de kamer te verlichten. De vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten helpen je met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Je kan de plafondlamp eenvoudig draadloos bedienen met de meegeleverde dimmer switch of met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de Adore verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 139,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal