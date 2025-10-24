Plaats deze brede waterbestendige Philips Hue white ambiance Adore wandlamp boven of naast je badkamerspiegel en transformeer je badkamer met de juiste accent- of sfeerverlichting. Met de bijgeleverde draadloze dimmer switch stel je het licht namelijk precies in zoals jij het wilt. Of ga juist voor makkelijk met de vooraf ingestelde lichtrecepten die je helpen met elke activiteit. Word energiek wakker met helderwit licht of ontlaad na een drukke dag met gezellig warmwit licht. Voor elk moment kan je kiezen tussen 4 lichtinstellingen: 'Energie', 'Concentreren', 'Lezen' of 'Ontspannen'.