Being plafondlamp
Geniet van een subtiele gloed met de witte Philips Hue White ambiance Being plafondlamp. Dunne aluminium cirkels schijnen warm- tot koelwit licht in drie richtingen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 159,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal