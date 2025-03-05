Ondersteuning
Maak je buitenruimte compleet anders met licht

Ontdek alle buitenproducten

Ontdek de populairste armaturen voor buiten

Dit is de slimme manier om je achtertuin te verlichten - letterlijk. Dankzij ons ruime assortiment lampen kun je de ruimte rond je huis verlichten zoals jij dat wilt.

Lily buitenspotlamp

Hue White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp

Koop alle buitenproducten

Bekijk laagspanningslampen voor buiten in actie

Met laagspanningsproducten is het eenvoudiger om je buitencollectie uit te breiden, ongeacht waar je bedrading zich bevindt. Plaats je lampen op de plek waar je wilt, verbind ze met elkaar en steek de stekker in het stopcontact.

Amarant lineaire, slimme buitenlamp buiten geïnstalleerd

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

De laagspanningscollectie is ontworpen om slimme verlichting gemakkelijk te maken: je kunt meerdere lampen op één voedingsunit aansluiten, die je in elk standaard stopcontact kunt steken. Zo kun je supersnel je hele tuin of terras verlichten.

Meer informatie over laagspanningslampen

Maak kennis met Philips Hue

Een groep vrienden geniet samen van een maaltijd op een veranda, die is versierd met kleurrijk slim licht.

Ontdek slimme buitenverlichting

Installeer LED-buitenverlichting die verbinding maakt met het slimme Philips Hue verlichtingssysteem en breng je tuin tot leven met licht.
De voordeur en het tuinpad worden verlicht met muurlampen en sokkellampen als een vrouw thuiskomt.

Laat je thuis verwelkomen met licht

Gebruik de automatisering Welkom om verwelkomd te worden met slim licht! Verlicht je voortuin, veranda of oprit wanneer je thuiskomt, automatisch.
Een indringer nadert een voordeur, die verlicht is met twee muurlampen, die helder, warm, slim licht geven.

Voel je veiliger met slim licht

Doe net alsof je thuis bent als je weg bent met de automatisering Aanwezigheid nabootsen. Deze automatisering schakelt je lampen automatisch in en uit op basis van je normale activiteiten in die ruimte.

Over de Philips Hue aanbiedingen voor buitenproducten

Wanneer zijn de aanbiedingen voor buitenproducten van Philips Hue?

Welke soort buitenlampen vallen onder de aanbiedingen?

Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle Philips Hue aanbiedingen en promoties?

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

