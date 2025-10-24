Buckram 3-lichts spotbalk
Met de zwarte Philips Hue White ambiance Buckram opbouwspot heb je twee lichtpunten voor het verlichten van de kamer. Stel elke spot individueel af om de kamer uit te lichten en profiteer van draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Verbind de spot met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.
De huidige prijs is € 169,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal