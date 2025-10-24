Buckram 4-lichts spotbalk
Met de zwarte Philips Hue White ambiance Buckram opbouwspot heb je vier lichtpunten voor het verlichten van de kamer. Stel elke spot individueel af om de kamer uit te lichten. Je kan de spot draadloos bedienen met de meegeleverde dimmer switch of met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 219,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal