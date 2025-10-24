Buckram spot
Met een zwarte Philips Hue White ambiance Buckram opbouwspot krijg je warm- tot koelwit licht voor je dagelijkse routine. Stel de spot zo af dat de juiste hoeken van de kamer worden uitgelicht. Je kan de spot draadloos bedienen met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 59,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal