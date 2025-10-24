Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Inbouwdownlight

Inbouwdownlight

Breid je Philips Hue systeem uit naar de badkamer met deze Philips Hue Adore inbouwspot. Stel je LED-verlichting in net zoals jij het wilt via de Hue app, of kies een van de vier vooraf ingestelde lichtrecepten die je helpen met je dagelijkse activiteiten. Kies bijvoorbeeld 'Concentreren' voor koelwit licht dat je helpt nauwkeurig te werken, zoals bij het scheren of het aanbrengen van make-up. Of word helemaal zen met het ontspannend warmwit licht van 'Ontspannen'.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inbouwspot
  • GU10
  • Chroom
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Chroom

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay