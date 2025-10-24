Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Losse kaarslamp E14

Uitverkoop

Losse kaarslamp E14

Voeg een slimme kaarslamp toe met warmwit tot koel daglicht. Bij deze lamp kun je je ontspannen of concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de lamp direct via Bluetooth of je stem, of koppel de lamp aan een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Download het productinformatieblad

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Warm- tot koelwit licht
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    39x117

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

