2-pack GU10

Haal kleur in huis met twee slimme LED-spots met GU10-fitting. Deze Philips Hue white and color ambiance lampen met 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten bieden alles wat je nodig hebt om je huis een geheel nieuwe uitstraling te geven. Bedien de lampen direct via Bluetooth, of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.