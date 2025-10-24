De strakke lijnen van deze witte 2-spots Philips Hue Argenta, op een rechthoekige voet, zijn ideaal voor zowel woon- als slaapkamer. Je kunt de white and color ambiance LED-lampen dimmen en de lichtkleur ervan veranderen, want ze geven licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Dat is allemaal rechtstreeks via Bluetooth besturing mogelijk met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je echter toegang tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.