Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Argenta 2-lichts spotbalk

Argenta 2-lichts spotbalk

De strakke lijnen van deze witte 2-spots Philips Hue Argenta, op een rechthoekige voet, zijn ideaal voor zowel woon- als slaapkamer. Je kunt de white and color ambiance LED-lampen dimmen en de lichtkleur ervan veranderen, want ze geven licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Dat is allemaal rechtstreeks via Bluetooth besturing mogelijk met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je echter toegang tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay