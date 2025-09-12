Geef je woning kleur met de aluminiumkleurige Philips Hue Argenta. De 2 spots, gemonteerd op een rechthoekige voet, zijn voorzien van white and color ambiance LED-lampen die licht geven in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor je woonkamer en slaapkamer. Je kunt de lampen rechtstreeks via Bluetooth en de Philips Hue Bluetooth app in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Een andere mogelijkheid is verbinding maken met een Hue bridge die toegang biedt tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.